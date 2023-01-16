У наступні пів року росія намагатиметься повернути ініціативу на полі бою — ISW

09:02 16 січня Київ, Україна

Протягом наступних шести місяців росія проводитиме підготовку до рішучих стратегічних дій, щоб повернути собі ініціативу та покласти край поточній низці оперативних успіхів України.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Як зазначають аналітики, за останні одинадцять місяців росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні. Зокрема, російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати завоювання на Харківщині чи утримати стратегічне місто Херсон.



При цьому російська кампанія генерала сергія суровікіна, спрямована проти критично важливої інфраструктури України наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних результатів та не деморалізувала українське суспільство, як, ймовірно, сподівався кремль. У той самий час президент росії володимир путін і інші російські чиновники продовжують повторювати, що росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки російських військ на полі бою.

"Хоча путін не змінив своїх цілей у війні, з'являються свідчення того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу росії до війни, зробивши кілька зусиль у нових напрямках", - зазначає ISW.

Зокрема, інститут проаналізував кілька напрямків російських зусиль, які, ймовірно, орієнтовані на підтримку активних наступальних дій у наступні шість місяців.



1. Кремль активізує як короткострокові, так і довгострокові зусилля на формування сил.



Путін і міноборони росії оголосили про плани радикального розширення російських збройних сил шляхом формування нових дивізій, відновлення військових округів на заході росії та збільшення призовного віку, розповідає ISW.

"Все це вказує на наміри росії (хоча, ймовірно, не означає здатність) реформувати російські збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь", - вважають аналітики.

Крім того, українська розвідка повідомляла, що кремль прагне довести чисельність військовослужбовців до двох мільйонів осіб порівняно приблизно з 1,35 мільйона людей станом на вересень 2022 року, а представники західної розвідки зазначали, що російське військове командування "серйозно готується" до можливої другої хвилі мобілізації.



2. Російські збройні сили зберігають мобілізований особовий склад для використання у майбутньому.

"Це відхилення від первісного підходу кремля", - йдеться у повідомленні.

У ISW нагадали, що 7 грудня путін заявив, що російські збройні сили ще не задіяли весь мобілізований персонал із першої хвилі мобілізації на передову. Аналітики припускають, що потрібен час для навчання та оснащення цих сил для пізнішого концентрованого використання.

"Звичайні російські сили (на відміну від групи Вагнера та проксі-сил "ДНР"/"ЛНР") не проводили великих наступальних операцій і переважно зберігали оборонні позиції після серії успішних українських контрнаступів влітку та восени 2022 року", - наголошується в повідомленні.

3. Росія намагається пожвавити свою оборонно-промислову базу.



У грудні кремль почав приділяти серйозну увагу відродженню оборонного потенціалу росії, пише ISW.

"З грудня путін провів кілька зустрічей на найвищому рівні та відвідав оборонні підприємства по всій країні. Путін публічно визнав проблеми з постачаннями, такі як брак розвідувальних безпілотників, і, зокрема, зажадав, щоб один з його міністрів уклав контракти на державні оборонні закупівлі в більш короткі терміни, ніж планувалося," - пишуть аналітики.

Крім того, путін та інші кремлівські чиновники також вели туманні дискусії про те, що російська влада може націоналізувати власність для підтримки військових дій росії.



4. Росія змінює командування операцією



У ISW нагадали, що міноборони росії змінило керівництво у війні проти України, призначивши начальника генерального штабу валерія герасимова командувачем театром військових дій.

"Кремль також повертає початкових планувальників війни і із запізненням намагається виправити недоліки командної структури. Генерал армії сергій суровікін і попередні командири російських театрів військових дій не змогли провести рішучі операції, які путін, ймовірно, нереалістично, мав намір здійснити", - йдеться у повідомленні.

5. Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору підтримки війни.

"Кремль формує інформаційний простір, щоб відродити підтримку вторгнення, повторно вводячи наративи до 24 лютого і вживаючи заходів щодо відновлення контролю за висвітленням війни після того, як раніше поступився цим простором безлічі незалежних суб'єктів", — зазначають в ISW.

Зокрема, наприкінці 2022 року кремлівські чиновники відновили поширення заяв про те, що існування незалежної України загрожує суверенітету і культурі росії, виправдовуючи російське вторгнення, що продовжуються, і російські жертви неминучими і необхідними заходами "самооборони".



При цьому в ISW зазначають, що зусилля кремля щодо підготовки до ймовірно намічених рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають зусилля кремля щодо створення умов для затяжної війни.