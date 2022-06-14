Наступного року очікується зменшення попиту на нафту - ОПЕК

13:22 14 червня Київ, Україна

Країни-експортери нафти очікують, що у 2023 році в результаті рекордних цін на нафтопродукти попит на неї уповільнить зростання до 2 млн барелів на добу.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовників в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).



Споживання нафти відновилося після спаду, спричиненого пандемією 2020 року, і, як очікується, цього року перевищить рівень 2019 року, незважаючи на рекордні ціни. Але ринкові котирування вплинули на прогнози зростання на 2022 рік, а також на очікуване уповільнення зростання у 2023 році.



ОПЕК планує опублікувати свій перший прогноз попиту на 2023 рік 12 липня. Цей прогноз разом з оцінками Міжнародного енергетичного агентства буде сигналом про те, як може розвиватись політика обсягів постачання нафти на світовий ринок від ОПЕК.



Представник ОПЕК та інше джерело, знайоме з процесом, сказали, що вони очікують зростання світового попиту на 2 мільйони барелів на добу або менше у 2023 році порівняно з очікуваним цього року зростанням на 3,36 мільйона барелів на добу.

"Навіть якщо це всього 1 мільйон барелів на добу, це все одно зростання", - коментує прогноз делегат на наступний рік.



Спочатку ОПЕК прогнозувала зростання попиту в 2022 році на рівні 3,28 мільйона барелів на добу, у своєму першому прогнозі, опублікованому в липні 2021 року, пізніше підвищивши його до понад 4 мільйонів барелів на добу, а потім скоротила до 3,36 мільйона барелів на добу.