Незабаром розпочнеться підготовка кадрового резерву для Криму - Верещук

10:15 09 лютого Київ, Україна

Українські відомства скоро розпочнуть підготовку кадрового резерву, який надалі працюватиме в Криму після звільнення.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що вже зараз необхідно проводити підготовку щодо роботи в деокупованому Криму. На підготовку кадрів вплинуть і окупація Криму, що триває, і значна кількість населення, яке зазнавало російської пропаганди.

При цьому Верещук наголошує, що йдеться про військовий шлях звільнення Криму від окупантів і це справа військових, а цивільним відомствам слід при підготовці кадрів максимально враховувати вищевказані фактори.
 
"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, педагогів та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства матимуть доручення готувати кадровий резерв для Криму", - сказала вона.