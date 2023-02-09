Незабаром розпочнеться підготовка кадрового резерву для Криму - Верещук

10:15 09 лютого Київ, Україна

Українські відомства скоро розпочнуть підготовку кадрового резерву, який надалі працюватиме в Криму після звільнення.



Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Міністр зазначила, що вже зараз необхідно проводити підготовку щодо роботи в деокупованому Криму. На підготовку кадрів вплинуть і окупація Криму, що триває, і значна кількість населення, яке зазнавало російської пропаганди.



При цьому Верещук наголошує, що йдеться про військовий шлях звільнення Криму від окупантів і це справа військових, а цивільним відомствам слід при підготовці кадрів максимально враховувати вищевказані фактори.