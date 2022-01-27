12:29 27 січень Київ, Україна

Верховна Рада України провела «сигнальне» голосування для виявлення причин збою в системі голосування, який стався під час процедури голосування за звільнення з посади голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.



«Це голосування тестове. Можна проголосувати будь-якою кнопкою. У кого не спрацюють карти – прохання підійти до нас», – зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



За результати «сигнального» голосування 24 депутати не голосували – у кого з них не спрацювала система, наразі невідомо.



Корнієнко також повідомив, що у системі "Рада" стався "збій у каналі 25". Він також анонсував розслідування.



Крім того, нардепи заявили, що в парламенті «15 років нічого не оновлювалося: ні системне обладнання, ні пульти».



Нагадаємо, Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна і пішла на технічну перерву. Після голосування в парламенті було заявлено, що деякі нардепи не спрацювали. Депутати запропонували оголосити перерву та перевірити систему голосування.