У Сєвєродонецьку неможливо буде перезимувати - Гайдай

13:52 09 серпня Київ, Україна

В окупованому рф Сєвєродонецьку немає ні світла, ні води, а перезимувати в таких умовах буде неможливо.



Про це повідомив Гайдай у своєму Telegram.

"Ні світла, ні води у Сєвєродонецьку немає. Не працює і система каналізації – у місті немає фахівців необхідного рівня для відновлення комунікацій. Майже всі люди, які спробували повернутися до міста, побували там кілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і поїхали знову», - йдеться у повідомленні.



За його словами, у місті також зруйновано приміщення мережевих магазинів, внаслідок чого продукти туди завозять із інших населених пунктів.



Гайдай додав, що окупаційна влада все ще намагається створити картинку "відновлення життя". Зокрема, коли до Сєвєродонецька приїжджає російське телебачення, місцевим жителям починають роздавати продуктові набори.