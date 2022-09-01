У Сєвєродонецьку неможливо буде перезимувати - Гайдай

В окупованому рф Сєвєродонецьку немає ні світла, ні води, а перезимувати в таких умовах буде неможливо.
Про це повідомив Гайдай у своєму Telegram.
За його словами, у місті також зруйновано приміщення мережевих магазинів, внаслідок чого продукти туди завозять із інших населених пунктів.
Гайдай додав, що окупаційна влада все ще намагається створити картинку "відновлення життя". Зокрема, коли до Сєвєродонецька приїжджає російське телебачення, місцевим жителям починають роздавати продуктові набори.
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