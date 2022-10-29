У Севастополі росіяни через вибухи перекрили бухту - ЗМІ

08:21 29 жовтня Київ, Україна

Жителі окупованого Севастополя повідомляють про вибухи. Кремлівські пропагандисти запевняють, що російські кораблі "відбивали атаку безпілотників". Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Інформацію також підтвердило російське пропагандистське інформагентство ТАРС із посиланням на окупаційну владу.

"Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників, жодних об'єктів у місті не пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що тимчасово перекрито рейд у Севастополі.. Зокрема, там не ходять пороми та катери. Рух між районами можливий лише автобусами.

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Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною та південною частинами окупованого міста.

Нагадаємо, у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек пролунав вибух 19 жовтня.

Крім того, на початку жовтня повідомлялося про вибухи на військовій базі Севастополя.