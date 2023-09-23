У Севастополі черговий гучний удар: над містом чорний дим

Зважаючи на все, "чорний день" для окупантів у Криму триває. Як і обіцяли у СЗГ ЗСУ, "далі буде".
Ранок суботи для тимчасово окупованого Севастополя розпочався з чергового гучного вибуху. Над містом здійнялася хмара диму, повідомив Telegram-канал Кримський вітер сьогодні, 23 вересня.
Зазначається, що вибух нібито пролунав о 08:32 у районі нафтобази Чорноморського флоту Росії. Хмара диму здіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони. У місті було включено сигнал повітряної тривоги.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв стверджує, що "відпрацювало ППО".
Відомо, що у районі Сухарної балки розташований арсенал російського флоту.
Як відомо, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Пізніше у мережі опублікували відео успішної атаки.
За даними ГУР, загинули щонайменше дев'ять членів штабу та 16 було поранено. Серед останніх – російські генерали.
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