У Севастополі черговий гучний удар: над містом чорний дим

10:00 23 вересня Київ, Україна

Зважаючи на все, "чорний день" для окупантів у Криму триває. Як і обіцяли у СЗГ ЗСУ, "далі буде".

Ранок суботи для тимчасово окупованого Севастополя розпочався з чергового гучного вибуху. Над містом здійнялася хмара диму, повідомив Telegram-канал Кримський вітер сьогодні, 23 вересня.

"А у Севастополі знову голосно. Передплатники п'ять хвилин тому чули звук ракети, що пролітає, потім пролунав вибух", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух нібито пролунав о 08:32 у районі нафтобази Чорноморського флоту Росії. Хмара диму здіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони. У місті було включено сигнал повітряної тривоги.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв стверджує, що "відпрацювало ППО".

"Ракетні уламки впали в районі причалу в Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце", – написав він в одному з месенджерів.

Відомо, що у районі Сухарної балки розташований арсенал російського флоту.

Як відомо, 22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Пізніше у мережі опублікували відео успішної атаки.

За даними ГУР, загинули щонайменше дев'ять членів штабу та 16 було поранено. Серед останніх – російські генерали.