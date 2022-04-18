У сервісі Google Maps "розсекречено" всі військові та стратегічні об'єкти росії

15:40 18 квітня Київ, Україна

Всі військові та стратегічні об'єкти росії стали доступні в максимальній роздільній здатності на Google картах. Наразі різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель. Досі вони відображалися в рази в найгіршій якості, яка не дозволяла розібрати всі деталі.





Наприклад, завдяки знімкам можна оцінити «прогрес» робіт на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов».

Також у хорошій роздільній здатності можна подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п'ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони росії.

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Авіабаза під Курськом.

База іскандерів.