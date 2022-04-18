У сервісі Google Maps "розсекречено" всі військові та стратегічні об'єкти росії

Всі військові та стратегічні об'єкти росії стали доступні в максимальній роздільній здатності на Google картах. Наразі різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель. Досі вони відображалися в рази в найгіршій якості, яка не дозволяла розібрати всі деталі.
Наприклад, завдяки знімкам можна оцінити «прогрес» робіт на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов».
Також у хорошій роздільній здатності можна подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п'ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони росії.
Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.
Авіабаза під Курськом.
База іскандерів.
Звичайно, для пересічних мешканців та простих читачів Інтернету такі знімки навряд чи мають стратегічну цінність, бо військові супутники мають значно кращу роздільну здатність. Але є й такі люди, яким одночасно точно буде цікаво «поблукати» за допомогою Google Maps секретними місцями росії, а можливо, і пошукати бункер самого путіна.
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