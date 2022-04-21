У вересні не виключені кадрові перестановки в уряді

06:52 22 липня Київ, Україна

Восени троє міністрів можуть позбутися своїх посад, у нардепів є претензії до роботи глав Міноборони, Мін'юсту і Мінкульту.

Про це заявив нардеп Олександр Качура

"Є претензії у депутатського корпусу і є розмови про те, що потрібно ці міністерства посилити іншими міністрами. Є розмови з приводу Міністерства оборони, яке очолює Андрій Таран, Міністерства юстиції на чолі з Денисом Малюською. Є питання по Міністерству культури під керівництвом Олександра Ткаченка: знаю, що колеги зареєстрували проєкт постанови про звільнення (Олександра Ткаченка, - ред.), там насправді неоднозначна ситуація", - сказав Качура.

Що стосується Міністерства юстиції, то тут, на думку нардепа, відсутня комунікація глави міністерства з парламентаріями.

"Ми тільки через Facebook можемо спостерігати, як міністр юстиції то на траві лежить, то на столі і так далі... Є зараз претензії до результатів роботи (Дениса Малюськи, - ред.), тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не тільки в'язниці і камери попереднього ув'язнення, в яких проходить ремонт, а це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни", - зазначив Качура.

Не виключено, що в своєму кріслі не всидить і генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.