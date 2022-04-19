В СБУ відзвітували про роботу щодо запобігання посяганням на територіальну цілісність України

15:36 20 липня Київ, Україна

Тільки протягом першого півріччя співробітниками СБУ було відкрито 328 кримінальних проваджень за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це 20 липня повідомляє пресслужба СБУ.



В рамках цих кримінальних проваджень про підозру повідомили 307 осіб. Більшість з них - за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ про злочини, спрямовані проти національної державності України.



За цей період були розкриті три спроби терактів. Дві з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" поблизу лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил. При цьому правоохоронцям вдалося своєчасно знешкодити вибухові пристрої ДРГ бойовиків, запобігши можливій загибелі українських військовослужбовців.



"Щоб мінімізувати терористичні і екстремістські прояви, підрозділи СБУ разом з іншими правоохоронними органами вилучили з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тис. боєприпасів і 191,6 кг вибухівки", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, з початку року СБУ заборонила в'їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було затримано, в тому числі особи, яких розшукував Інтерпол.



Примусово повернуті до країн походження 45 іноземців, зокрема, троє громадян - в Шрі-Ланку, по двоє - в РФ і Азербайджан. Всі вони, за даними СБУ, були прихильниками або учасниками міжнародних терористичних рухів.