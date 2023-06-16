У Саудівській Аравії Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав

08:49 20 травня Київ, Україна

Триває міжнародний тур президента України Володимира Зеленського. Вчора він після відвідування Європи прибув до Саудівської Аравії. Окрім того, очікується, що Зеленський може заїхати до Японії на саміт Великої сімки, але це ще не точно.

Президент України виступив перед учасниками саміту Ліги арабських держав.

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли вона має більше зброї. Її агресивність виходить не від сили, як від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не пройде ніколи. І Україна це доводить", - наголосив у своєму зверненні до учасників саміту Володимир Зеленський.

Президент закликав учасників саміту співпрацювати з Україною без будь-яких посередників. Він нагадав, що Саудівська Аравія допомогла Україні звільнити захоплених росіянами людей і попросив Лігу арабських держав "розширити цей досвід". Зеленський також зажадав допомоги у захисті українського народу, зокрема української мусульманської спільноти та кримських татар, від повномасштабної російської агресії.

Разом із Зеленським до Саудівської Аравії приїхав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Президент зустрівся зі спадкоємцем Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і планує провести інші двосторонні переговори.

"Наші пріоритети — повернення всіх політичних в'язнів Криму та тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, подання нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якнайбільше держав, забезпечення енергетичної безпеки наступної зими", — розповів керівник держави про поїздку. І додав, що ще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України.

Reuters з посиланням на українські та західні джерела написало, що Зеленський особисто буде присутній на саміті Великої Сімки в Японії. За даними співрозмовників видання, знайомих із ситуацією, які спілкувалися на умовах анонімності через делікатність питання, український президент візьме участь у саміті в останній день його проведення — у неділю, 21 травня. Очікується, що Зеленський прибуде до Японії увечері 20 травня. Білий дім відмовився від коментарів.

Reuters зазначило, що присутність українського президента та його заклики до більшої підтримки Києва у боротьбі з росією "нададуть обговоренням додаткову гостроту", оскільки лідери багатих демократій світу прагнуть вжити заходів щодо обходу росією санкцій.