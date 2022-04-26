До списку санкцій Польщі проти рф увійшли Газпром і Новатек

12:13 26 квітня Київ, Україна

Польща склала свій список санкцій проти росії та білорусії, що містить 50 позицій.

Про це повідомив у вівторок на брифінгу глава МВС Польщі Маріуш Каміньський.

"Польський список санкцій є уточненням списку санкцій Євросоюзу. Він стосується російських олігархів та фірм, які працюють на території нашої країни. Опублікований сьогодні перший список санкцій складається з 50 позицій", - сказав глава відомства, що курує в Польщі запровадження санкцій.

За словами міністра, у списку є такі підприємства, як "Газпром" , на який накладено санкції в рамках діяльності EuroPolGaz, "Акрон" та російський олігарх В'ячеслав Кантор, який має близько 20% у польській компанії Azoty.



"Також у списку всі підприємства, які постачали до Польщі російське вугілля та вугілля з Донбасу, ще такі фірми, як "Новатек", "ФосАгро", - зазначив Камінський, наголосивши, що до списку внесені і олігархи, пов'язані з білоруською владою, а також фірма Beloil.