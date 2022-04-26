До списку санкцій Польщі проти рф увійшли Газпром і Новатек

Польща склала свій список санкцій проти росії та білорусії, що містить 50 позицій.
Про це повідомив у вівторок на брифінгу глава МВС Польщі Маріуш Каміньський.
За словами міністра, у списку є такі підприємства, як "Газпром", на який накладено санкції в рамках діяльності EuroPolGaz, "Акрон" та російський олігарх В'ячеслав Кантор, який має близько 20% у польській компанії Azoty.
"Також у списку всі підприємства, які постачали до Польщі російське вугілля та вугілля з Донбасу, ще такі фірми, як "Новатек", "ФосАгро", - зазначив Камінський, наголосивши, що до списку внесені і олігархи, пов'язані з білоруською владою, а також фірма Beloil.
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