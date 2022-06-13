У лавах ЗСУ воюють з армією росії представники 55 країн світу

15:43 13 червня Київ, Україна

У складі Міжнародного легіону оборони України з російськими окупантами борються представники 55 держав та громадянств.



Про це повідомив речник легіону Дам'єн Магру на брифінгу в Києві 13 червня.

"У нас є представники понад 50 країн та громадянств. Коли я дивився востаннє, було 55. У нас є представники країн усіх частин світу, всіх континентів, навіть так далеко, як Бразилія, Південна Корея, Австралія", - повідомив речник легіону.



За словами Магру, серед представників Міжнародного легіону найбільше громадян США та Великобританії, за ними за кількістю йдуть громадяни Польщі та Канади, представники країн Балтії та північних країн, включаючи Фінляндію.



Магру наголосив, що Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних сил України, тому фінансується українською армією.



Він уточнив, що всі легіонери отримують таку саму зарплату, як і будь-які інші військовослужбовці українських Збройних сил, і тому не можуть вважатися найманцями.



Він пояснив, що згідно з міжнародним правом, першочерговою мотивацією найманців є фінансування і вони мають отримувати більше грошей, ніж військові армії, за яку вони борються.