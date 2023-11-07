У Румунії зростає популярність антиукраїнської партії AUR - FT

12:37 07 листопада Київ, Україна

Популярність ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR) у Румунії набирає обертів перед майбутніми парламентськими, президентськими та європейськими виборами наступного року, при цьому партія висловлює яскраво виражені антиукраїнські настрої, повідомляє Financial Times.



Зростання популярності AUR викликає занепокоєння в європейських столицях, оскільки зростає ризик того, що Румунія може приєднатися до країн Європейського Союзу та НАТО, які не підтримують Київ у його оборонній боротьбі проти російської агресії.



AUR вдається до активного використання антиукраїнських настроїв, поширюючи дезінформацію та брехню, що дозволило збільшити підтримку виборців після виборів 2019 року до 20% та конкурувати із правлячою соціал-демократичною партією.



Лідер AUR Джордж Сіміон займає третє місце серед кандидатів на пост президента з підтримкою близько 18% виборців, поступаючись заступнику генерального секретаря НАТО Мірчі Джоані і прем'єр-міністру Марчелу Чолаку.



Партія вже активно включилася у передвиборчу кампанію напередодні парламентських, президентських та європейських виборів, запланованих на наступний рік, під слоганом "За державу, яка стоїть з румунами: AUR", як заявив Сіміон на своїй сторінці у Facebook.



Також важливим аспектом у передвиборчій боротьбі став конфлікт між Сіміоном та прем'єр-міністром Марчелом Чолаку. Ця суперечка пов'язана з нібито неможливістю уряду ефективно організувати евакуацію румунських громадян із Близького Сходу.



Через кілька днів після початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, Сіміон поширив у соціальних мережах повідомлення, в якому стверджував, що румунський уряд фінансував евакуацію 3 000 українців з Ізраїлю, але не надав подібну допомогу румунам, які опинилися у пастці конфлікту. Румунська влада відкинула ці твердження і наголосила, що лише кілька сотень українців було евакуйовано, і вони оплачували свій транспорт самі, а не уряд у Бухаресті.