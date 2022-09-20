У ростовських колоніях ув'язнених з українськими паспортами відправляють "голосувати" за приєднання до Росії

У колоніях Ростовської області вже розпочалося голосування ув'язнених за приєднання чотирьох окупованих областей до Росії.
Про проведення референдумів на зоні повідомили Telegram-каналу «Можемо пояснити» два джерела у виправній системі.
За цими даними, в одній із колоній голосують ті, хто має український паспорт, в іншій — усі в'язні.
Друзі одного із ув'язнених колонії ІЧ-10 Ростова-на-Дону переслали «Можемо пояснити» голосове повідомлення, передане одним із тих, хто відбуває покарання: «У нас зараз пацанів, які з України є, смикнули, щоб вони голосували за вступ до Росії. Тож ви розумієте, чим пахне». Про аналогічну рознарядку «МО» розповів і один із ув'язнених колонії №14 у Новочеркаську.
Влада Росії з 23 по 27 вересня планує провести «референдуми» про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Так звані народні ради "ЛНР" та "ДНР" першими підтвердили дати проведення «референдумів». Слідом за ними про «голосування» заявили "глава військово-цивільної адміністрації" (ВДА) Херсонської області Володимир Сальдо та "глава" Запорізької області Євген Балицький.
Друзі одного із ув'язнених колонії ІЧ-10 Ростова-на-Дону переслали «Можемо пояснити» голосове повідомлення, передане одним із тих, хто відбуває покарання: «У нас зараз пацанів, які з України є, смикнули, щоб вони голосували за вступ до Росії. Тож ви розумієте, чим пахне». Про аналогічну рознарядку «МО» розповів і один із ув'язнених колонії №14 у Новочеркаську.
Влада Росії з 23 по 27 вересня планує провести «референдуми» про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Так звані народні ради "ЛНР" та "ДНР" першими підтвердили дати проведення «референдумів». Слідом за ними про «голосування» заявили "глава військово-цивільної адміністрації" (ВДА) Херсонської області Володимир Сальдо та "глава" Запорізької області Євген Балицький.
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