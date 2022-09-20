У ростовських колоніях ув'язнених з українськими паспортами відправляють "голосувати" за приєднання до Росії

18:11 20 вересня Київ, Україна

У колоніях Ростовської області вже розпочалося голосування ув'язнених за приєднання чотирьох окупованих областей до Росії.

Про проведення референдумів на зоні повідомили Telegram-каналу «Можемо пояснити» два джерела у виправній системі.