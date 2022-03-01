У Росію поїхав перший вантаж 200

З України до Росії поїхали перші мішки з трупами солдатів і цього точно не вдасться приховати.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України у коментарі телеканалу "Рада".
За його прогнозами, за сім днів про це масово говоритимуть пересічні росіяни.
«Ніхто не вірить, що у Росії можлива революція чи ДКНС. Наше головне завдання – деморалізувати ворога. Тому основна боротьба на цивільному фронті: усі, у кого є рідні та знайомі, мають дзвонити та надсилати їм відео та фото з полоненими та розбитими українськими містами», – зазначив Денисенко.
Радник міністра додав, що зараз Херсон залишається однією з гарячих точок у війні з Росією.
Глава Дагестану Сергій Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрати під час спецоперації російська армія не терпить.
Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецзагону та ліквідували кадировського полковника Магомеда Тушаєва.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України у коментарі телеканалу "Рада".
За його прогнозами, за сім днів про це масово говоритимуть пересічні росіяни.
«Ніхто не вірить, що у Росії можлива революція чи ДКНС. Наше головне завдання – деморалізувати ворога. Тому основна боротьба на цивільному фронті: усі, у кого є рідні та знайомі, мають дзвонити та надсилати їм відео та фото з полоненими та розбитими українськими містами», – зазначив Денисенко.
Радник міністра додав, що зараз Херсон залишається однією з гарячих точок у війні з Росією.
Глава Дагестану Сергій Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрати під час спецоперації російська армія не терпить.
Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецзагону та ліквідували кадировського полковника Магомеда Тушаєва.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі