У Росію поїхав перший вантаж 200

11:16 01 березень Київ, Україна

З України до Росії поїхали перші мішки з трупами солдатів і цього точно не вдасться приховати.



Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України у коментарі телеканалу "Рада".



За його прогнозами, за сім днів про це масово говоритимуть пересічні росіяни.



«Ніхто не вірить, що у Росії можлива революція чи ДКНС. Наше головне завдання – деморалізувати ворога. Тому основна боротьба на цивільному фронті: усі, у кого є рідні та знайомі, мають дзвонити та надсилати їм відео та фото з полоненими та розбитими українськими містами», – зазначив Денисенко.



Радник міністра додав, що зараз Херсон залишається однією з гарячих точок у війні з Росією.



Глава Дагестану Сергій Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрати під час спецоперації російська армія не терпить.



Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецзагону та ліквідували кадировського полковника Магомеда Тушаєва.