У російському полоні перебувають понад 130 жінок - Верещук
17:59 11 серпня Київ, Україна
У полоні росії перебувають понад 130 жінок - військовослужбовців, прикордонниць і медпрацівниць.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
на брифінгу 11 серпня.
"У нас із Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку Азов, серед них військові медики, серед них прикордонниці, серед них – 36-а бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них Збройні сили та інші формування". Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це також ті, хто перебував на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми про це говоритимемо", - зазначила Верещук.
За її словами, Україна за них боротиметься і звертатиме увагу на дії росії щодо цих людей.
"Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії росії у такому разі. Я вважаю, що за те, що сталося в Оленівці, саме США мали б внести росію до переліку держав-терористів чи держав, які фінансують тероризм. Тому що це чистої води терористичний акт", - підкреслила віцепрем'єр-міністр.
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