У російському полоні перебувають понад 130 жінок - Верещук

"У нас із Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку Азов, серед них військові медики, серед них прикордонниці, серед них – 36-а бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них Збройні сили та інші формування". Також 33 медики, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це також ті, хто перебував на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. Ми про це говоритимемо", - зазначила Верещук.