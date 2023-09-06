У російському Курчатові неподалік Курської АЕС знову була гучна "бавовна"

09:05 04 вересня Київ, Україна

Як кажуть в Україні, "на росії буйно цвіте бавовна". Другу ніч поспіль не до сну жителям російського міста атомників – Курчатова. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, у ніч на понеділок, 4 вересня, у Курчатові недалеко від Курської АЕС пролунало кілька вибухів.

Зазначається, що місцеві жителі чули принаймні три вибухи.

Згодом росЗМІ з посиланням на міноборони росії заявили про нібито невдалу атаку з боку України. Там заявили, що російська ППО нібито знищила два БПЛА: один над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова, інший над територією Курської області.

Нагадаємо, увечері 3 вересня у Курчатові також пролунав вибух. Російські пабліки у Telegram повідомляли про пожежу.

Також вночі 30 серпня в росії заявили про масовану атаку "українських дронів". Внаслідок "нальоту" виникла пожежа в аеропорту Пскова, де були розміщені військові літаки Іл-76. В українській розвідці повідомили, скільки транспортників було знищено.