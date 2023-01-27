У російській армії не вистачає молодших командирів – ГУР

У передових підрозділах російської армії не вистачає приблизно сорок відсотків молодших командирів. Росія має серйозні проблеми з командним складом на рівні роти або взводу.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.
За його словами, гостра нестача спостерігається, зокрема, в підрозділах армії рф на східному напрямку.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.
За його словами, гостра нестача спостерігається, зокрема, в підрозділах армії рф на східному напрямку.
За його словами, мобілізовані росіяни часто вирушають на штурм без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями і на їхнє місце надсилають нове "гарматне м'ясо".
Крім того, додає Андрій Черняк, проблеми з керівництвом у російській армії існують і на найвищих рівнях.
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