У російській армії не вистачає молодших командирів – ГУР

16:47 27 січня Київ, Україна

У передових підрозділах російської армії не вистачає приблизно сорок відсотків молодших командирів. Росія має серйозні проблеми з командним складом на рівні роти або взводу.



Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.



За його словами, гостра нестача спостерігається, зокрема, в підрозділах армії рф на східному напрямку.

“Росія продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу або роти. Ті, хто стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоб повернутися на територію росії і вже не брати участь у боях. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає”, – сказав Андрій Черняк.

За його словами, мобілізовані росіяни часто вирушають на штурм без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями і на їхнє місце надсилають нове "гарматне м'ясо".



Крім того, додає Андрій Черняк, проблеми з керівництвом у російській армії існують і на найвищих рівнях.