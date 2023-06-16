У російських ракетах "Калібр" не менше 40 іноземних комплектувальних - ОП

17:02 14 червня Київ, Україна

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, закликає до посилення санкцій проти тих, хто забезпечує росію іноземними комплектувальними для ракет "Калібр".



Цей крок стає актуальним після обстрілу Одеси російськими Калібрами та загибелі цивільних осіб.



Щонайменше 40 іноземних комплектувальних використовуються у кожній ракеті, і без них росія не зможе виробляти свою техніку.



Потрібно посилити санкції, особливо щодо помічників цієї терористичної країни при отриманні комплектувальних для озброєнь.