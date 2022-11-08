У росії заявили, що збираються втручатися в американські вибори

07:34 08 листопада Київ, Україна





Пригожина попросили прокоментувати матеріал "Радіо Свободи", в якому йдеться про можливе втручання росії у майбутні проміжні вибори до американського конгресу (8 листопада - ред.).



У пресслужбі Пригожина заявили, що втручалися у попередні вибори у США і збираються це робити й надалі. Російський бізнесмен і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин , якого раніше влада США звинуватила у втручанні в американські вибори, відповів на звинувачення. Він заявив, що росія раніше втручалася у вибори в США і продовжуватиме це робити – "точно та хірургічно".Пригожина попросили прокоментувати матеріал "Радіо Свободи", в якому йдеться про можливе втручання росії у майбутні проміжні вибори до американського конгресу (8 листопада - ред.).У пресслужбі Пригожина заявили, що втручалися у попередні вибори у США і збираються це робити й надалі.

"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і перепрошую, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо одразу обидві нирки та печінку", - сказав Пригожин.

Розслідування про можливе втручання росії у вибори проводиться у США з осені 2017 року. Тоді Конгрес зацікавився обставинами виборів на президентську посаду Дональда Трампа. Американська влада підозрює Агентство інтернет-досліджень із Санкт-Петербурга, яке, за версією Вашингтона, створило підроблені акаунти в соціальних мережах Facebook та Twitter та канали на YouTube, через які поширювало пропаганду, дезінформацію та іншими способами намагалося маніпулювати громадською думкою. США вважають Пригожина причетним до втручання у вибори. Сам бізнесмен раніше спростовував ці звинувачення та навіть найняв юристів для захисту у США.