У росії заявили, що збираються втручатися в американські вибори

Російський бізнесмен і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, якого раніше влада США звинуватила у втручанні в американські вибори, відповів на звинувачення. Він заявив, що росія раніше втручалася у вибори в США і продовжуватиме це робити – "точно та хірургічно".
Пригожина попросили прокоментувати матеріал "Радіо Свободи", в якому йдеться про можливе втручання росії у майбутні проміжні вибори до американського конгресу (8 листопада - ред.).
У пресслужбі Пригожина заявили, що втручалися у попередні вибори у США і збираються це робити й надалі.
Пригожина попросили прокоментувати матеріал "Радіо Свободи", в якому йдеться про можливе втручання росії у майбутні проміжні вибори до американського конгресу (8 листопада - ред.).
У пресслужбі Пригожина заявили, що втручалися у попередні вибори у США і збираються це робити й надалі.
Розслідування про можливе втручання росії у вибори проводиться у США з осені 2017 року. Тоді Конгрес зацікавився обставинами виборів на президентську посаду Дональда Трампа. Американська влада підозрює Агентство інтернет-досліджень із Санкт-Петербурга, яке, за версією Вашингтона, створило підроблені акаунти в соціальних мережах Facebook та Twitter та канали на YouTube, через які поширювало пропаганду, дезінформацію та іншими способами намагалося маніпулювати громадською думкою. США вважають Пригожина причетним до втручання у вибори. Сам бізнесмен раніше спростовував ці звинувачення та навіть найняв юристів для захисту у США.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі