У Росії замінять керівника командування Західним угрупуванням військ - британська розвідка

У Росії, ймовірно, замінять керівника командування Західним угрупуванням військ, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Він стане щонайменше четвертим командиром формування з моменту вторгнення і замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, якого було призначено лише три місяці тому, зазначили у розвідці.
За даними британських розвідників, як начальник штабу російської Східної групи військ (СГВ) протягом перших тижнів вторгнення Никифоров брав активну участь у плануванні невдалої спроби Східної групи військ та ВДВ наступати на Київ з боку Чорнобильської зони.
Тривалий відтік старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії, зазначили британські розвідники.
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