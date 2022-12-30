У Росії замінять керівника командування Західним угрупуванням військ - британська розвідка

14:25 30 грудня Київ, Україна

У Росії, ймовірно, замінять керівника командування Західним угрупуванням військ, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Генерал-лейтенант Євген Никифоров, ймовірно, займе командування Західним угрупуванням військ (ЗГВ) Росії в Україні", - йдеться у звіті британських розвідників.

Він стане щонайменше четвертим командиром формування з моменту вторгнення і замінить генерал-полковника Сергія Кузовлєва, якого було призначено лише три місяці тому, зазначили у розвідці.



За даними британських розвідників, як начальник штабу російської Східної групи військ (СГВ) протягом перших тижнів вторгнення Никифоров брав активну участь у плануванні невдалої спроби Східної групи військ та ВДВ наступати на Київ з боку Чорнобильської зони.

“Західне угруповання військ майже напевно має завдання утримувати правий фланг росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового.. Оскільки будь-яка сторона може спробувати настання у цьому секторі, Никифоров бере на себе важливу оперативну роль у конфлікті", — йдеться в аналітичному звіті розвідки.

Тривалий відтік старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії, зазначили британські розвідники.