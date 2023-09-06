У росії всіх мігрантів з громадянством рф змушують йти на війну - ISW

Зі зрозумілих причин уряд росії не поспішає з оголошенням чергової мобілізації. Але чисельність армії, що постійно скорочується, потрібно заповнювати. І, як заведено на росії, до лав «захисників вітчизни» вербують тих, кого не шкода. За даними звіту ISW, черговими жертвами росмобілізації стали мігранти, які нещодавно отримали громадянство рф, їх змушують йти на війну.

Зокрема, аналітики ISW, спираючись на низку джерел, повідомляють, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебували на обліку у військкоматах, і видали 18 з них військові повістки.

Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно прийняли російське громадянство.

Два тижні тому великий рейд провели на Софійській овочебазі в Петербурзі - близько сотні людей, які нещодавно отримали російські паспорти, відвезли до військкоматів.

Тим часом, як пишуть місцеві ЗМІ, незважаючи на війну, приплив трудових мігрантів у росію зростає. За даними Федеральної служби безпеки, за перший квартал поточного року на роботу до росії в'їхало 1 мільйон 300 тисяч іноземців. Це у півтора раза більше, ніж роком раніше. Понад 90 відсотків мігрантів є громадянами країн Центральної Азії.

Нагадаємо, у росії в десятки разів підвищать штрафи, пов'язані з мобілізацією.

Раніше повідомлялося, що путін підписав закон про електронні повістки, згідно з яким повістка буде вважатися отриманою відразу після її розміщення в особистому електронному кабінеті.