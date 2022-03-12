У Росії обурилися санкціями ЄС за Навального

15:04 17 жовтня Київ, Україна

Уряд РФ дуже болісно підходить до питань справедливості. Для Росії справедливість невіддільна від поняття амбіції. Тільки так можна пояснити те обурення, яке викликали санкції з боку країн Євросоюзу. Представник РФ при ЄС Володимир Чижов назвав незаконними заходи Євросоюзу, прийняті в зв'язку з отруєнням Олексія Навального.

"Це рішення підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії і ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - сказав він.

Чижов заявив, що в ЄС не надали ніяких доказів зв'язку людей, що потрапили під санкції, "з цією історією, щоб хоч якось обґрунтувати подібний крок, який в будь-якому випадку є нелегітимним".

За його словами, санкції були засновані на тому, що оскільки вони запропоновані Німеччиною і Францією, то "треба це просто прийняти на віру".

Як заявив Чижов, "зрозуміло, ми розцінюємо ці рестрикції так само як і всі попередні, - як односторонні незаконні заходи".

Він підкреслив, що в світі є тільки одна інстанція, уповноважена вводити санкції, - це Радбез ООН.

Чижов також заявив, що РФ вживатиме заходів у відповідь на санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, в ЄС рішення про санкції за отруєння Навального прийняли 15 жовтня. У список санкцій включили шість російських чиновників, а також Науково-дослідний інститут органічної хімії.

До них також приєдналася Великобританія.