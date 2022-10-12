У росії створили карту рф з анексованими територіями України

17:41 12 жовтня Київ, Україна

У російській столиці оголосили продаж карт росії, куди додали захоплені та анексовані території України.



Про це повідомило провладне російське інформагентство у своєму Telegram-каналі у середу, 12 жовтня.



У центрі картографії росії заявили, що ці карти випускаються на підставі даних росреєстру.



Там також додали, що ці карти друкуватимуть "штучно, у тому числі малими тиражами".



Зазначимо, що російські окупанти в оприлюдненій карті претендують на всю Херсонську область, проте українські військові з 1 по 6 жовтня звільнили від країни-агресора понад 400 кілометрів Херсонщини.