У росії скоро закриють YouTube - пригожин
16:55 18 січня Київ, Україна
Голова ПВК Вагнер євген пригожин
назвав усіх, хто проти закриття YouTube
, "зрадниками свого народу та своєї країни" також він анонсував швидке закриття відеохостингу.
Про це йдеться у коментарі бізнесмена, опублікованому його пресслужбою 18 січня.
"YouTube - інформаційна чума нашого часу. Є дві причини, чому при цьому його не закривають. Друга причина - існує абсолютно безглузда думка про те, що більше нікуди викладати відео і ніде його зберігати. А перша і головна причина - у нас сьогодні на старій площі в адміністрації президента величезна кількість людей, які мислять тільки про одне - скоріше росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас", - заявив пригожин.
За його словами, всі, хто проти закриття YouTube, "є зрадниками свого народу і своєї країни".
"А тепер я вам по секрету скажу одну річ. Як би не ламали собі зуби падлюки, які удають, що беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, які носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть до Дубая грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закрито", - наголосив засновник ПВК Вагнер.
Він висловив упевненість, що після закриття YouTube ті, хто ним активно користується, "будуть виявлені та понесуть заслужене покарання".
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