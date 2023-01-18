У росії скоро закриють YouTube - пригожин

16:55 18 січня Київ, Україна





Про це йдеться у коментарі бізнесмена, опублікованому його пресслужбою 18 січня. Голова ПВК Вагнер євген пригожин назвав усіх, хто проти закриття YouTube , "зрадниками свого народу та своєї країни" також він анонсував швидке закриття відеохостингу.Про це йдеться у коментарі бізнесмена, опублікованому його пресслужбою 18 січня.

"YouTube - інформаційна чума нашого часу. Є дві причини, чому при цьому його не закривають. Друга причина - існує абсолютно безглузда думка про те, що більше нікуди викладати відео і ніде його зберігати. А перша і головна причина - у нас сьогодні на старій площі в адміністрації президента величезна кількість людей, які мислять тільки про одне - скоріше росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас", - заявив пригожин.



За його словами, всі, хто проти закриття YouTube, "є зрадниками свого народу і своєї країни".

"А тепер я вам по секрету скажу одну річ. Як би не ламали собі зуби падлюки, які удають, що беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, які носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть до Дубая грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закрито", - наголосив засновник ПВК Вагнер.



Він висловив упевненість, що після закриття YouTube ті, хто ним активно користується, "будуть виявлені та понесуть заслужене покарання".