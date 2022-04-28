У росії дозволили красти зерно в Україні

10:23 28 квітня Київ, Україна

У росії на території красноярського краю влада дозволила красти зерно з частини Херсонської області, захопленої росіянами.





У законодавчих зборах пояснили необхідність запровадження такого рішення тим, що у росії через санкції гостро відчувається нестача зернових культур та овочів. Таке рішення депутати майже одноголосно ухвалили у середу, 24 квітня, під час засідання законодавчих зборів красноярського краю.У законодавчих зборах пояснили необхідність запровадження такого рішення тим, що у росії через санкції гостро відчувається нестача зернових культур та овочів.

"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль зс рф. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а брак інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам”, - сказано у пресрелізі на сайті законодавчих зборів.

При цьому глава місцевого російського комітету Владислав Зирянов заявив, що такий досвід зможуть успішно впровадити надалі колеги з інших регіонів рф.