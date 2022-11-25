У росії зростає ризик протестів через мобілізацію - британська розвідка

10:35 25 листопада Київ, Україна

Родичі громадян росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв'язку з поганими умовами несення служби та високими втратами серед мобілізованих.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"За два місяці після того, як президент путін оголосив про "часткову мобілізацію", у досвіді мобілізованих російських резервістів з'являються спільні теми. Їхнє розгортання часто характеризується плутаниною відповідно до вимог служби, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов'язанням виконувати виснажливі бойові завдання", - йдеться у повідомленні.

При цьому багато мобілізованих мають хронічні хвороби, що ускладнюють перебіг служби.

"Більшість - хоч і не всі - мобілізованих резервістів уже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що резервісти, швидше за все, не мають належного перегляду свого медичного статусу, і багато хто змушений служити незважаючи на серйозні хронічні захворювання", - зазначили в міністерстві.

При цьому мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо великих втрат після того, як їм довелося зводити масштабні системи траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області, наголошується в повідомленні.

"На Донеччині резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів добре встановлених українських смуг оборони навколо міста Бахмут", - повідомили в міністерстві.

У британському Міноборони вважають, що кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, за яких служать їхні родичі.