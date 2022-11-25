У росії зростає ризик протестів через мобілізацію - британська розвідка

Родичі громадян росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв'язку з поганими умовами несення служби та високими втратами серед мобілізованих.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
При цьому багато мобілізованих мають хронічні хвороби, що ускладнюють перебіг служби.
При цьому мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо великих втрат після того, як їм довелося зводити масштабні системи траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області, наголошується в повідомленні.
У британському Міноборони вважають, що кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, за яких служать їхні родичі.
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