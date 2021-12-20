У Росії зростає "незворотня дестабілізація" політичної ситуації, - Сурков

Росія дедалі більше схожа на неконтрольований реактор: ніхто не знає, які приховані реакції йдуть усередині народу і чи буде вибух. Про такий процес зростання "незворотної дестабілізації" політичної ситуації відкрито розповів Владислав Сурков, який обіймав свого часу посаду першого заступника голови АП і добре знайомий як із внутрішньою політикою РФ, так і зовнішньою після 2014 року.

Користуючись науковою термінологією, Сурков навів як приклад другий закон термодинаміки, згідно з яким ентропія (захід хаотичної складової системи) в замкнутій системі стабільна або зростає. Так само соціальна фізика і політична динаміка повинні володіти сильнодіючою державністю, яка здатна стримувати соціальну ентропію. Такий інструмент, на думку Суркова, необхідний і для підтримки світового порядку.

Саме за допомогою такої сили Росія змогла "витягнути травмовану країну з-під завалів перебудови", усунути соціальне безладдя і до сьогодні стежити за стабільністю в країні.

"Вертикаль, порядок і скрепи гарантовані. Ці роки точно колись згадуватимуть як золоте століття", - підкреслив Сурков.

І все-таки соціальна ентропія нікуди не подінеться. Настає час, коли навіть сильна імперія гине, розхитана "хотіннями" громадян.

Щодо бунтівних бажань росіян. До останнього часу місцем їхнього вираження («зосередження хаосу», – Сурков) був інтернет. Але в сьогоднішній Росії Мережа значною мірою зазнає «сильнодіючого» держконтролю, і "примарні палаци віртуальної вільності" більше нагадують "цифровий концтабір".

Зазначений Сурковим хаос, чи соціальна ентропія, перетворюється на інші непідконтрольні області життя, що веде до розвитку дисполітизації населення. Люди все частіше намагаються уникати контактів із держсистемою без крайньої потреби. Мовчання російського народу вказує на те, що виявити справжній стан суспільства для влади стає важчим. Очевидно лише, що напруга зростає.

Але послабити силу владного контролю та "випустити пару" Сурков категорично не рекомендує, спираючись на приклад 80-х та 90-х років минулого століття.

"Розгерметизація системи цього добре працюючого сьогодні "соціального реактора" загрожує неконтрольованими викидами цивільного роздратування і здатна призвести до незворотної дестабілізації", - застеріг він російську владу.

Нагадаємо, що причиною відходу з Кремля Сурков назвав "змінений контекст" по Україні.