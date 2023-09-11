У росії зростає дефіцит робочої сили - британська розвідка

11:56 11 вересня Київ, Україна

У росії, в необоронних секторах економіки, посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію і призов до армії, особливо це помітно у сфері інформаційних технологій після масового відходу фахівців за кордон.



Ця інформація міститься в розвідувальному огляді, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії 11 вересня.

"Призов до армії в росії продовжує чинити негативний вплив на ринок праці в промисловості. Дослідження Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара засвідчило, що дефіцит робочої сили в російській промисловості сягнув нового рекорду в 42% у липні 2023 року, що на 7% більше, ніж у квітні 2023 року", - ідеться у звіті.

Британські аналітики зазначають, що російська армія планує залучити 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив 3 вересня, що наразі набрано 280 тисяч осіб, однак незалежна перевірка цієї інформації неможлива.



На відміну від інших секторів економіки, в ІТ-сфері росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, можливо, підкреслює особливий дефіцит у цій галузі після відходу за кордон близько 100 тисяч ІТ-фахівців у 2022 році, що становить близько 10% трудових ресурсів у цій сфері.



4 вересня президент росії володимир путін підписав указ про збільшення вікової межі призову для ІТ-фахівців з 27 до 30 років.



Британська розвідка вважає, що мобілізація і призов до армії в росії посилили дефіцит робочої сили в необоронних секторах економіки. Також наголошується, що перед президентськими виборами в росії, запланованими на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути додаткових непопулярних мобілізацій.