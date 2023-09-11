У росії зростає дефіцит робочої сили - британська розвідка

У росії, в необоронних секторах економіки, посилюється дефіцит робочої сили через мобілізацію і призов до армії, особливо це помітно у сфері інформаційних технологій після масового відходу фахівців за кордон.
Ця інформація міститься в розвідувальному огляді, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії 11 вересня.
Ця інформація міститься в розвідувальному огляді, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії 11 вересня.
Британські аналітики зазначають, що російська армія планує залучити 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив 3 вересня, що наразі набрано 280 тисяч осіб, однак незалежна перевірка цієї інформації неможлива.
На відміну від інших секторів економіки, в ІТ-сфері росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, можливо, підкреслює особливий дефіцит у цій галузі після відходу за кордон близько 100 тисяч ІТ-фахівців у 2022 році, що становить близько 10% трудових ресурсів у цій сфері.
4 вересня президент росії володимир путін підписав указ про збільшення вікової межі призову для ІТ-фахівців з 27 до 30 років.
Британська розвідка вважає, що мобілізація і призов до армії в росії посилили дефіцит робочої сили в необоронних секторах економіки. Також наголошується, що перед президентськими виборами в росії, запланованими на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути додаткових непопулярних мобілізацій.
На відміну від інших секторів економіки, в ІТ-сфері росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, можливо, підкреслює особливий дефіцит у цій галузі після відходу за кордон близько 100 тисяч ІТ-фахівців у 2022 році, що становить близько 10% трудових ресурсів у цій сфері.
4 вересня президент росії володимир путін підписав указ про збільшення вікової межі призову для ІТ-фахівців з 27 до 30 років.
Британська розвідка вважає, що мобілізація і призов до армії в росії посилили дефіцит робочої сили в необоронних секторах економіки. Також наголошується, що перед президентськими виборами в росії, запланованими на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути додаткових непопулярних мобілізацій.
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