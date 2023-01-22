У Росії триває прихована мобілізація: Гребуть всіх, косих, кульгавих, хворих

Громадянка Росії, обговорюючи з окупантом стан мобілізації в Росії, заявила, що в армію забирають непридатних по здоров'ю осіб. Про це йдеться у перехопленні ГУР МО України.

"Ще невідомо, що буде далі. Сьогодні з Катюхою розмовляла, гребуть усіх, абсолютно. Косих, кульгавих, всіх. Навіть знайомий є, у нього операція, а йому сказали прийти за 10 днів", - скаржиться жінка.

Російський військовий був здивований, адже раніше повідомлялося про "завершення" мобілізації в Росії. У свою чергу, він розповів, що мобілізованих ставлять на лінію оборони, тоді як інших військових - на передній край.

"Саше, а куди цих мобілізованих на передову? Їхні дружини постійно плачуть, і вони здаються в полон", - сказала жінка.

Як ми вже повідомляли, у ГУР заявили, що росія не має наміру завершувати війну проти України і планує нові наступи.