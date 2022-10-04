У росії проблеми із призовом - Міноборони Британії

Розвідка Британії заявила про значні проблеми росії з тим, щоб розміщувати, навчати та оснащувати призваний та мобілізований особовий склад.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії.
Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент росії володимир путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники згідно із законом не можуть бути направлені за межі росії.
Це окремо від осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.
Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.
Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент росії володимир путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники згідно із законом не можуть бути направлені за межі росії.
Це окремо від осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.
Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.
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