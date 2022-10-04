У росії проблеми із призовом - Міноборони Британії

10:38 04 жовтня Київ, Україна

Розвідка Британії заявила про значні проблеми росії з тим, щоб розміщувати, навчати та оснащувати призваний та мобілізований особовий склад.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії.



Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент росії володимир путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники згідно із законом не можуть бути направлені за межі росії.



Це окремо від осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.



Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

"Пізній початок циклу свідчить про зростання тиску на здатність росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників", - зазначає британська розвідка.