У росії призвали близько 200 тисяч людей із заявлених 300 тисяч - Міноборони

19:32 20 жовтня Київ, Україна





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна У рамках першого етапу "часткової" мобілізації, оголошеної в росії, призвали вже близько 200 тисяч осіб (станом на середину жовтня). Це понад 66% від заявлених керівництвом росії 300 тисяч.Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу 20 жовтня.

"Керівництво російської федерації продовжує проведення першого етапу мобілізації. Станом на середину жовтня призвано близько 200 тисяч осіб (66,7% від заявлених 300 тисяч)", - сказала Маляр.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, в росії йде укомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків загальною чисельністю близько 146 тис. осіб, у всіх військових округах, північному флоті та повітряно-десантних військах.



Росіяни мають проблеми з розташуванням своїх військових. Зокрема, не вистачає казарм для них, навчально-матеріальної бази, інструкторів для підготовки до бойових дій та речей для солдатів, повідомила Маляр.



Окремо заступниця міністра повідомила, що російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Росіяни розповсюджують чутки про нібито "прибуття найкращих російських медичних працівників, які надаватимуть медичні послуги абсолютно безкоштовно на привезеному російському устаткуванні". Проте прибуття медичного персоналу та відповідного обладнання не зафіксовано, повідомила Маляр.



Пропагандистська кампанія "має популістський зміст і спрямована виключно на відволікання уваги місцевого населення від поразок на фронті", - додала заступниця міністра.