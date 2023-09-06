13:15 16 серпня Київ, Україна

Російські пропагандистські ЗМІ одночасно опублікували інформаційне вкидання про нібито "підготовлений український військовий підрозділ, який має відплисти з Ізмаїлу до Африки для проведення диверсій". Вкидання було зроблено трьома основними російськими інформагентствами.



Вкидання було зроблено з посиланням на "військово-дипломатичне джерело". У повідомленні йдеться, що загін складається із 100 осіб, які мають бойовий досвід "на Східному фронті". Підготовкою загону нібито займалася служба британської зовнішньої розвідки MI6. Російська пропаганда стверджує, що загін очолює підполковник ГУР Віталій Пращук.



У повідомленні йдеться, що мета загону – "проведення диверсій на об'єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з росією".



BBC зазначає, що синхронізований з точністю до хвилини випуск ідентичної інформації з посиланням на те саме анонімне джерело може свідчити про заздалегідь сплановане вкидання з метою максимально поширення.



Це не вперше, коли російські пропагандистські ЗМІ поширюють брехню про нібито підготовлені українські військові підрозділи. Минулого року російські ЗМІ розповсюджували брехню про нібито підготовлені українські військові підрозділи, які мали вторгнутися до Криму.



Це вкидання слід розглядати в контексті російської пропагандистської кампанії з дискредитації України, що триває. Метою цієї кампанії є створення образу України як неспроможної та корумпованої країни, яка є загрозою для росії.



Вкидання також слід розглядати в контексті російської військової операції, що триває в Україні. Росія намагається виправдати свою військову операцію, заявляючи, що вона спрямована на "денацифікацію та демілітаризацію України". Однак немає жодних доказів того, що Україна становить загрозу для росії.