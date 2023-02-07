У росії запропонували ввести страту за "зраду батьківщини"

Депутат державної думи запропонував запровадити смертну кару за "зраду" росії. Таку думку Андрій Колесник озвучив росЗМІ.
Зокрема, депутат говорив про заочно засуджених російських публіцистів і блогерів, які виїхали з росії.
Зокрема, депутат говорив про заочно засуджених російських публіцистів і блогерів, які виїхали з росії.
За його словами, "зрадники батьківщини" отримали покарання згідно із законом. Він також не виключив, що вирок можна виконати, не повертаючи засуджених росіян на батьківщину.
Журналіст уточнив у депутата, чи йдеться про страту.
Смертна кара у вигляді покарання у росії, відповідно до конституції, має ні призначатися, ні виконуватися з 1997 року.
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