У росії запропонували ввести страту за "зраду батьківщини"

09:08 07 лютого Київ, Україна

Депутат державної думи запропонував запровадити смертну кару за "зраду" росії. Таку думку Андрій Колесник озвучив росЗМІ.



Зокрема, депутат говорив про заочно засуджених російських публіцистів і блогерів, які виїхали з росії.

"Добре, просто втекли з росії... Нехай сидять, працюють. Але коли людина працює проти росії - це називається "інформаційна війна". Це серйозніше за зброю... Злі язики страшніші за пістолет", – зазначив Колесник.

За його словами, "зрадники батьківщини" отримали покарання згідно із законом. Він також не виключив, що вирок можна виконати, не повертаючи засуджених росіян на батьківщину.

"Особисто моя думка – хоча, можливо, я і висловлю її на парламенті – якщо людина скоїла якісь тяжкі злочини проти росії, то й вироки можуть бути інші. І цей вирок можна виконати на території, де він знаходиться", – пригрозив депутат.

Журналіст уточнив у депутата, чи йдеться про страту.

"За зраду цю виняткову міру покарання можна використати. Зараз у нас мораторій на смертну кару, хоча в нашому законодавстві вона існує. Рішення про зняття мораторію приймає не державна дума, а суд. Хоча багато хто в держдумі до цього схиляється", - відповів Колесник.

Смертна кара у вигляді покарання у росії, відповідно до конституції, має ні призначатися, ні виконуватися з 1997 року.