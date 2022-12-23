У росії планують переписувати підручники історії

15:13 23 грудня Київ, Україна

Міністерство освіти росії на початку 2023 року розпочне роботи з переписування підручників історії для шкіл.



Про це повідомляє російське пропагандистське видання з посиланням на міністра освіти Сергія Кравцова.



За словами міністра, роботу над підручниками очолить помічник президента, голова російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.

"Я знаю, що Володимир Ростиславович активно спілкується і з чинними авторами, досягнуто домовленості про створення єдиного підручника з загальної історії та єдиного підручника з історії росії. Я думаю, що вже до кінця січня - початку лютого деякі перші нариси підручника будуть", - зазначив Кравцов.

За словами російського міністра, окупанти впишуть у свою історію так звану "СВО" (так росіяни називають війну в Україні – ред.), і так зване "входження до складу росії" псевдореспублік ДНР та ЛНР, та окупацію у 2022 році частини Запорізької та Херсонської областей України та санкції, введені проти росії після її нападу на Україну.



Кравцов зазначив, що робота над новими підручниками займе близько року, авторські права належатимуть державі.



Ці підручники будуть єдиними для всіх шкіл, але для базового та поглибленого рівнів будуть різні варіанти. Міністр додав, що посібники створять на основі вже наявних книг, але в них відобразять "всі сучасні події".