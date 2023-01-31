У росії незаконно мобілізували 9 тисяч росіян

Російська влада офіційно визнала, що незаконно мобілізувала 9 тисяч осіб на війну проти України.
Про це сказав генеральний прокурор росії на зустрічі з російським диктатором путіним, повідомляє пресслужба кремля у вівторок, 31 січня.
Про це сказав генеральний прокурор росії на зустрічі з російським диктатором путіним, повідомляє пресслужба кремля у вівторок, 31 січня.
Він підкреслив, що нинішня війна, мобілізація та окупація територій України істотно скорегували прокурорський нагляд. А під час мобілізації було виявлено багато проблем.
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