У росії незаконно мобілізували 9 тисяч росіян

16:43 31 січня Київ, Україна

Російська влада офіційно визнала, що незаконно мобілізувала 9 тисяч осіб на війну проти України.



Про це сказав генеральний прокурор росії на зустрічі з російським диктатором путіним, повідомляє пресслужба кремля у вівторок, 31 січня.

"Зусиллями нагляду повернуто додому понад 9 тисяч громадян, які були незаконно мобілізовані, у тому числі ті, які за станом свого здоров'я жодним чином не повинні були бути мобілізованими", - сказав Краснов.

Він підкреслив, що нинішня війна, мобілізація та окупація територій України істотно скорегували прокурорський нагляд. А під час мобілізації було виявлено багато проблем.