У росії розпочався набір прокурорів та суддів для роботи на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

13:36 31 березня Київ, Україна

Керівництво росії має намір сформувати органи влади на окупованих територіях України, повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

"За наявною інформацією, на території росії здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур і судів, які надалі будуть направлені на територію України", - заявив Генштаб.

29 березня телеграм-канал «Можемо пояснити» повідомив, що поліціянтам із Петербурга запропонували поїхати на Донбас для роботи у місцевій поліції. Також до відрядження на Донбас готують співробітників ДІБДР Горно-Алтайська, писав телеграм-канал.



Генштаб ЗСУ також заявив про плани росії створити на зайнятих територіях Херсонської області "чергову псевдореспубліку"; для цієї мети фсб та міноборони росії нібито проводять з місцевою владою та населенням «роз'яснювальну роботу» — зокрема, демонструючи відео з деякими «підставними особами».



Херсон — єдиний український обласний центр, який вдалося зайняти російським військам. У середині березня про намір рф провести референдум щодо створення Херсонської народної республіки заявили депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.