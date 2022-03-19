У Росії розпочалися глобальні перевірки українців

10:36 18 березня Київ, Україна

Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають у Москві.



Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Телеграмі з посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВС-Інфо.



За його даними, українців викликають на допити, з'ясовуючи, чи мають вони "заборонену літературу" чи "націоналістичну символіку" (державний прапор України). Також розпитують, чи беруть вони участь у протестних мітингах, чи знають учасників подібних заходів.



Крім того, є свідчення, що українців знімають із рейсів за кордон, забираючи до поліційних дільниць, фабрикують справи та беруть під арешт.