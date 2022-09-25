У Росії розпочалися акції протесту проти путінської мобілізації

13:18 25 вересня Київ, Україна

У багатьох російських містах у суботу, 24 вересня, відбуваються масові протести проти мобілізації, повідомляють російські ЗМІ.

Так, у 32 містах Росії затримано вже понад 720 осіб, інформує ОВС-Інфо.

Йдеться про затримання у низці районів Москви, у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Іркутську, Іжевську, Томську, Пермі та інших регіонах.

Тим часом у соцмережах з'являються кадри жорстокого затримання протестувальників, зокрема журналістами зафіксовано побиття молодих людей палицями.. У деяких випадках демонстранти намагалися відбивати затриманих у силовиків.

У Санкт-Петербурзі силовики застосували до громадян кийки та електрошокери.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Пізніше стало відомо про протести, що почалися, а також про те, що затриманим вручають повістки у військкомат.