У Росії може відбутися зміна влади через провали в Україні

18:01 07 червня Київ, Україна

Окупанти не змогли досягти намічених цілей за сто днів після початку вторгнення в Україну, і військові невдачі разом із ударом по економіці через західні санкції можуть призвести до зміни влади в країні.

Про це у розмові з CNBC заявив колишній старший директор у справах Росії, України та Євразії у Раді національної безпеки США, екс-посол у Грузії та Казахстані Вільям Кортні.



За словами дипломата, Москва була змушена переглянути свої тактичні, а можливо, і стратегічні цілі за ці сто днів.. Він вважає, що первинною метою російської армії було захоплення Києва, Харкова та Одеси, але жодне з цих міст не було взято.

"Інтенсивний тиск, який західні санкції починають чинити на російську економіку, у поєднанні з невдачами на полях битв можуть спричинити народні хвилювання, чвари між елітами", - вважає Кортні.

При цьому, зазначив він, ЗСУ вдається досягати певних успіхів навіть у Донецькій області, де російська армія концентрує свої сили.

"Недосягнення цілей справді дуже бентежить росію", - вважає дипломат.

За словами Кортні, поки що складно говорити визначено про перемогу якоїсь із сторін в Україні. Проте, вважає він, пропозиції низки політиків щодо певних поступок Москві, щоб «зберегти обличчя» володимира путіна, невірні. Він нагадав, що СРСР не потребував умиротворення для виведення військ з Афганістану в 1989 році або для припинення Карибської кризи.