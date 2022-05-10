У росії використали фото Бонні та Клайда на концерті до Дня перемоги

08:57 10 травня Київ, Україна

Американських грабіжників показали замість ветеранів війни на 9 травня у росії.



Фото у понеділок, 9 травня, опублікував телеграм канал "Meduza".



Так, у прямому ефірі Першого телеканалу, який транслював урочистий концерт з нагоди Дня перемоги, на екрані, коли співачка Зара співала пісню "Якби не було війни", з'явився знімок американських грабіжників.



Організатори планували показати пари, які розлучила війна. Але, крім інших, показали фото з Інтернету, на якому відображені відомі американські грабіжники Бонні Паркер та Клайд Берроу, які діяли за часів Великої депресії – задовго до Другої світової війни.



Бонні та Клайд - відомі американські злочинці, які грабували банки та сільські магазини в містечках США. Між 1931 та 1934 роками разом зі своєю бандою вони вбили щонайменше 9 поліціянтів та 4 цивільних. Бонні та Клайд знаходилися один з одним у романтичних відносинах.



Ретельне висвітлення їхніх злочинів американською пресою популяризувало їх серед громадськості під час економічної кризи доби Великої депресії. Згодом попкультура та кіноіндустрія створили привабливий і пригодницький образ закоханих гангстерів, які разом боролися з тяготами життя проти системи влади та поліції.