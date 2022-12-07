У росії та білорусі зростає невдоволення через війну - Генштаб

10:28 07 грудня Київ, Україна

Серед населення росії зростає невдоволення агресією, розв'язаною кремлем проти України, зокрема, через втрати серед мобілізованих. Подібні тенденції спостерігаються і серед мешканців білорусі.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації", - йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, через інформацію про людські втрати війну в Україні дедалі менше підтримує молоде покоління росіян.



При цьому в місті Курськ та області ходять чутки про можливе вторгнення Збройних сил України. У зв'язку з цим продовжується фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.



Також зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною, додали у ГШ.



Ситуація на фронтах



На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах рф зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, облаштовує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.



При цьому 6 грудня українські військові відбили російські атаки поблизу 11 населених пунктів Луганщини та Донеччини.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'яне, Спірне, Яківлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар'їнка та Новомихайлівка в Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань росії не виявлено. При цьому на полігонах білорусі йде підготовка російських підрозділів, країна продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілка, Червоне, Тернове, Огурцове, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чавунівка та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському напрямку рф веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове та Первомайське Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли райони Макіївки, Площанки та Невської Луганської області та Тернів, Ямполівки та Лиману Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Тут обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам'яне, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Красногорськ, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росія веде оборону. Російська артилерія та міномети стріляли по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленко, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські збройні формування намагаються покращити тактичне становище. Тут росія здійснила обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах понад 10 населених пунктів. Серед них Времівка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавне Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни обороняються, посилюють угруповання військ. За добу під артилерійськими обстрілами опинилися райони понад 15 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білорудове Херсонської області, Херсон та Миколаїв.

При цьому протягом доби рф завдала 10 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснивши також 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг та село Степове Запорізької області.

"Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається й надалі", - нагадали у Генштабі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росії. Також за добу 6 листопада українські військові збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10", а також 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється.



Крім того, підрозділи українських ракетних військ та артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та боєприпасів росії.