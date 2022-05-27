У росії депутати регіонального парламенту Примор'я виступили проти війни в Україні

Раптово група депутатів від КПРФ регіонального парламенту Примор'я вимагала від путіна припинити війну в Україні та вивести війська.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант".
Під час засідання закзборів Приморського краю член фракції КПРФ Леонід Васюкевич зачитав заяву від групи депутатів до президента володимира путіна з вимогою припинити війну в Україні та вивести з її території війська. Відео із його виступом опублікували місцеві пабліки.
Під час засідання закзборів Приморського краю член фракції КПРФ Леонід Васюкевич зачитав заяву від групи депутатів до президента володимира путіна з вимогою припинити війну в Україні та вивести з її території війська. Відео із його виступом опублікували місцеві пабліки.
❗️Ось як виглядало звернення приморських депутатів з вимогою до Путіна зупинити війну- ЧТД (@Chtede) May 27, 2022
Природно, хто читає постійно намагаються перервати https://t.co/rgh2F1v3bJ pic.twitter.com/7DhuOp8AWr
У той самий час будь-якої солідарності з боку інших колег комуністи не дочекалися, а губернатор Олег Кожем'яко взагалі вимагав вивести із зали Васюкевича та його колегу Геннадія Шульгу, заявивши, що такі дії "порочать російську армію та захисників у боротьбі з нацизмом".
У результаті закзбори позбавили обох депутатів права голосу на сьогоднішньому засіданні.
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