У росії депутати регіонального парламенту Примор'я виступили проти війни в Україні

14:43 27 травня Київ, Україна

Раптово група депутатів від КПРФ регіонального парламенту Примор'я вимагала від путіна припинити війну в Україні та вивести війська.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".



Під час засідання закзборів Приморського краю член фракції КПРФ Леонід Васюкевич зачитав заяву від групи депутатів до президента володимира путіна з вимогою припинити війну в Україні та вивести з її території війська. Відео із його виступом опублікували місцеві пабліки.

«Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт у нашій країні стане ще більше. У ході військової операції гинуть та стають інвалідами молоді люди, які могли б принести величезну користь нашій країні», – сказав Васюкевич. За його словами, звернення до путіна підписали чотири депутати з КПРФ.

❗️Ось як виглядало звернення приморських депутатів з вимогою до Путіна зупинити війну



Природно, хто читає постійно намагаються перервати https://t.co/rgh2F1v3bJ pic.twitter.com/7DhuOp8AWr - ЧТД (@Chtede) May 27, 2022

У той самий час будь-якої солідарності з боку інших колег комуністи не дочекалися, а губернатор Олег Кожем'яко взагалі вимагав вивести із зали Васюкевича та його колегу Геннадія Шульгу, заявивши, що такі дії "порочать російську армію та захисників у боротьбі з нацизмом".



У результаті закзбори позбавили обох депутатів права голосу на сьогоднішньому засіданні.