У росії депутати регіонального парламенту Примор'я виступили проти війни в Україні

14:43 27 травня Київ, Україна

Раптово група депутатів від КПРФ регіонального парламенту Примор'я вимагала від путіна припинити війну в Україні та вивести війська.
 
Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Під час засідання закзборів Приморського краю член фракції КПРФ Леонід Васюкевич зачитав заяву від групи депутатів до президента володимира путіна з вимогою припинити війну в Україні та вивести з її території війська. Відео із його виступом опублікували місцеві пабліки.
«Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт у нашій країні стане ще більше. У ході військової операції гинуть та стають інвалідами молоді люди, які могли б принести величезну користь нашій країні», – сказав Васюкевич. За його словами, звернення до путіна підписали чотири депутати з КПРФ.
У той самий час будь-якої солідарності з боку інших колег комуністи не дочекалися, а губернатор Олег Кожем'яко взагалі вимагав вивести із зали Васюкевича та його колегу Геннадія Шульгу, заявивши, що такі дії "порочать російську армію та захисників у боротьбі з нацизмом".

У результаті закзбори позбавили обох депутатів права голосу на сьогоднішньому засіданні.