15:23 08 квітень Київ, Україна

Російська Федерація, як і раніше, не визнає своєї відповідальності за загострення ситуації на Донбасі, крім того, звинувачує у всьому Україну.

Україна і партнери по нормандському формату "затягують переговори", а Київ загострює ситуацію на Донбасі заради "піару", вважає заступник голови Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак . За його словами, Київ "імітує військову загрозу", повідомляє в четвер, 8 квітня, Россмо.

"Піар-дії Києва супроводжуються імітацією бойових дій. Нова політична команда Києва переживає катастрофічне падіння рейтингу Зеленського. Це їхній стандартний рецепт", - заявив він.

Козак вважає, що партнери по нормандському формату рухаються в заданому Києвом фарватері затягування переговорів.



Представник РФ на переговорах ТКГ вважає, що проблему Донбасу можна вирішити за рік, якщо послідовно виконувати всі зобов'язання. Але Київ не хоче "повернення Донбасу до складу України", заявляє Козак.