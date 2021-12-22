У РФ заявили, що НАТО "підбурює владу України до загострення на Донбасі"

10:33 14 квітень Київ, Україна





Представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Північноатлантичний альянс (НАТО) в підбурюванні влади України до загострення на Донбасі.

Про це вона заявила в середу, 14 квітня.

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом. При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, Альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови на так звані звершення, і це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку", - заявила дипломат.

Також вона розкритикувала дії Євросоюзу.

"ЄС, який являє собою об'єднання європейських держав з потужною економікою і озброєними силами, спецслужбами, спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи, і не просто спостерігає, але всіляко надихає київський режим. Йдеться вже не про права людини, а про первинну безпеку", - говорить Захарова.

Вона додала, що ЄС жодного разу жорстко не звернувся до Києва із засудженням дій на Донбасі.

"Ви ж не знайдете жодного публічного заклику - жорсткого - Києву відзвітувати про виконану роботу, повернутися за стіл переговорів, припинити ось цю політичну навіть не інтригу, а міжнародне політичне неподобство. Нічого з цього не було", - підкреслила Захарова.

Представниця МЗС РФ поскаржилася, що ЄС, навпаки, посилив риторику щодо РФ, поклавши відповідальність за провал всього, що відбувається в Україні, на Москву.