15:17 31 травня Київ, Україна

У російській федерації в містах Курськ і Ростов-на-Дону в цей час будуються великі комплекси, призначені для обробки, аналізу та вдосконаленого зберігання тіл, що належать російським окупантам, які були ліквідовані.



Відповідну інформацію опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі у середу, 31 березня. За даними розвідки, площа кожного із цих об'єктів перевищує 4000 квадратних метрів.



Передбачається, що комплекси будуть обладнані такими елементами:

Приміщення для проведення слідчих процедур та досліджень над тілами;

Холодильні камери із рефрижераторами, розрахованими на 1000 місць;

Склади з трунами та іншими предметами для похоронного обряду;

Зал для сумних церемоній.

Вартість будівництва комплексу, призначеного для ліквідованих окупантів, у Ростові-на-Дону оцінюється близько 600 мільйонів рублів, тоді як у Курську перевищує 800 мільйонів рублів.



Вартість холодильного обладнання для кожного комплексу оцінюється в понад мільярд рублів, згідно з повідомленням.



Представники Головного управління розвідки вважають, що російська федерація "не в змозі приховати масштабу втрат свого особового складу в ході війни проти України".

"Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт того, що путінський режим змушений відправляти свою окупаційну армію на кляту смерть, але при цьому не справляється з величезною кількістю загиблих", - наголошується у повідомленні розвідки.

Представники Головного управління розвідки нагадали, що "кожному російському солдату, який не вчинив військових злочинів, надається можливість здатися в полон".



В іншому випадку, за їхнім твердженням, такого солдата чекає місце в холодильнику на одній із сортувальних баз для тіл у росії.



Висновки розвідки можна сформулювати так: "необхідно здати зброю, інакше чекає на вас холодильник на одній із сортувальних баз для померлих у росії".