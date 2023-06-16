В росії будують комплекси для обробки та зберігання тіл окупантів - ГУР

У російській федерації в містах Курськ і Ростов-на-Дону в цей час будуються великі комплекси, призначені для обробки, аналізу та вдосконаленого зберігання тіл, що належать російським окупантам, які були ліквідовані.
Відповідну інформацію опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі у середу, 31 березня. За даними розвідки, площа кожного із цих об'єктів перевищує 4000 квадратних метрів.
Передбачається, що комплекси будуть обладнані такими елементами:
Відповідну інформацію опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі у середу, 31 березня. За даними розвідки, площа кожного із цих об'єктів перевищує 4000 квадратних метрів.
Передбачається, що комплекси будуть обладнані такими елементами:
- Приміщення для проведення слідчих процедур та досліджень над тілами;
- Холодильні камери із рефрижераторами, розрахованими на 1000 місць;
- Склади з трунами та іншими предметами для похоронного обряду;
- Зал для сумних церемоній.
Вартість будівництва комплексу, призначеного для ліквідованих окупантів, у Ростові-на-Дону оцінюється близько 600 мільйонів рублів, тоді як у Курську перевищує 800 мільйонів рублів.
Вартість холодильного обладнання для кожного комплексу оцінюється в понад мільярд рублів, згідно з повідомленням.
Представники Головного управління розвідки вважають, що російська федерація "не в змозі приховати масштабу втрат свого особового складу в ході війни проти України".
Представники Головного управління розвідки нагадали, що "кожному російському солдату, який не вчинив військових злочинів, надається можливість здатися в полон".
В іншому випадку, за їхнім твердженням, такого солдата чекає місце в холодильнику на одній із сортувальних баз для тіл у росії.
Висновки розвідки можна сформулювати так: "необхідно здати зброю, інакше чекає на вас холодильник на одній із сортувальних баз для померлих у росії".
В іншому випадку, за їхнім твердженням, такого солдата чекає місце в холодильнику на одній із сортувальних баз для тіл у росії.
Висновки розвідки можна сформулювати так: "необхідно здати зброю, інакше чекає на вас холодильник на одній із сортувальних баз для померлих у росії".
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