Батальйон "Борз", що належить до ПВК "Редут" та підконтрольний міноборони росії, почав набирати жінок у свої лави для безпосередньої участі в боях з Україною.
Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важливі історії".
У російській соцмережі ВКонтакте було розміщено оголошення про шестимісячний контракт із батальйоном із зарплатою 220 тисяч рублів (2 300 доларів). За поранення від одного до трьох мільйонів рублів, а за смерть обіцяють п'ять мільйонів рублів, з'ясували журналісти.
Загін "Борз" входить до псевдо-ПВК "Редут", яким командує російське ГРУ. Ним командує уродженець української Волновахи Дмитро Зіпір із позивним Борз, якого спецслужби України пов'язують із міністерством держбезпеки псевдореспубліки "ДНР".
Початково "Борз" (чечен. - вовк) - назва полку спецзагону Ічкерії під командуванням Руслана Гелаєва. Він широко відомий як «Гелаївський спецзагін», який воював проти російських військ під час воєн у Чечні. Сьогодні етнічні чеченці продовжують воювати проти армії росії в підрозділі «Борз» у складі ЗСУ.
Командира російського загону «Борз» Дмитра Зіпіра такий збіг не бентежить. У його уявленні назва відсилає до «борзості» його бійців. «Борзоваті, хорти-хорти... І потім вже згодом дізналися, що це з чеченського [прийшло слово] “вовк”.
Командира російського загону «Борз» Дмитра Зіпіра такий збіг не бентежить. У його уявленні назва відсилає до «борзості» його бійців. «Борзоваті, хорти-хорти... І потім вже згодом дізналися, що це з чеченського [прийшло слово] “вовк”.
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