У росії стартувала кампанія вербування жінок на війну проти України

14:28 24 жовтня Київ, Україна

Батальйон "Борз", що належить до ПВК "Редут" та підконтрольний міноборони росії, почав набирати жінок у свої лави для безпосередньої участі в боях з Україною.



Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важливі історії".

"У нас спочатку не було жінок, були тільки чоловіки. Зараз ми вирішили спробувати ввести жіночий снайперський загін та жіночий загін БПЛА, тому що жінки теж можуть. Моє завдання як командира загону – довести, що жінки створені не лише для супів та дітей", - розповіла рекрутер добровольчого батальйону "Борз" з позивним Веста.

У російській соцмережі ВКонтакте було розміщено оголошення про шестимісячний контракт із батальйоном із зарплатою 220 тисяч рублів (2 300 доларів). За поранення від одного до трьох мільйонів рублів, а за смерть обіцяють п'ять мільйонів рублів, з'ясували журналісти.



Загін "Борз" входить до псевдо-ПВК "Редут", яким командує російське ГРУ. Ним командує уродженець української Волновахи Дмитро Зіпір із позивним Борз, якого спецслужби України пов'язують із міністерством держбезпеки псевдореспубліки "ДНР".

Початково "Борз" (чечен. - вовк) - назва полку спецзагону Ічкерії під командуванням Руслана Гелаєва. Він широко відомий як «Гелаївський спецзагін», який воював проти російських військ під час воєн у Чечні. Сьогодні етнічні чеченці продовжують воювати проти армії росії в підрозділі «Борз» у складі ЗСУ.



Командира російського загону «Борз» Дмитра Зіпіра такий збіг не бентежить. У його уявленні назва відсилає до «борзості» його бійців. «Борзоваті, хорти-хорти... І потім вже згодом дізналися, що це з чеченського [прийшло слово] “вовк”.