В рф зараз активно триває призов військовозобов'язаних - Генштаб

17:55 29 вересня Київ, Україна

У росії після оголошення мобілізації вже призвали 100 тисяч людей.

Про це на брифінгу в четвер, 29 вересня, заявив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов.



Він зазначив, що в росії зараз активно продовжується призов військовозобов'язаних.

"Наразі вже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра у 300 тисяч - не кінцева. Найімовірніше, що чисельність відмобілізованих буде значно більшою", - сказав Громов.



За його словами, мобілізація в росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж за тиждень без підготовки та злагодження.