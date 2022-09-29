В рф зараз активно триває призов військовозобов'язаних - Генштаб

У росії після оголошення мобілізації вже призвали 100 тисяч людей.
Про це на брифінгу в четвер, 29 вересня, заявив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Він зазначив, що в росії зараз активно продовжується призов військовозобов'язаних.
Він зазначив, що в росії зараз активно продовжується призов військовозобов'язаних.
За його словами, мобілізація в росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж за тиждень без підготовки та злагодження.
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