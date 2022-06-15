У рф різко підвищився рівень бідності

15:46 15 червня Київ, Україна

У першій половині 2022 року кількість громадян росії з доходами нижче за межу бідності склала 20,9 млн осіб.

Про це йдеться у звіті Федеральної служби державної статистики (Росстату), оприлюдненому у вівторок, 14 червня.



Кількість бідних росіян майже на 69% перевищує показник кінця минулого року, коли Росстат нарахував 12,4 млн людей, які живуть за межею бідності. За офіційними даними на 2020 рік, чисельність населення росії становила 144,1 млн осіб.



Межа бідності в росії в перші три місяці 2022 року становила 12 916 рублів проти 12 269 рублів в останньому кварталі 2021 року. У 14,3% жителів росії доходи виявилися нижчими від цієї позначки.



Росстат наголошує, що, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість бідних у росії збільшилася лише на 0,1%, тобто на 0,1 млн осіб. У той самий час федеральна служба пояснила причину різкого зростання бідних проти попередніх періодів.



Головною причиною підвищення рівня бідності стало прискорення інфляції до 11,54%, яке перевершило зростання середньодушових номінальних грошових доходів, йдеться у звіті Росстату. Цей показник у першому кварталі становив 36 234 рублі – на 10,9% більше, ніж за перші три місяці 2021 року, але значно нижчий за рівень минулого кварталу – 47 694 рублі. Падіння, таким чином, становило 24%.



Номінальна нарахована заробітна плата в останньому кварталі 2021 року склала 62828 руб., а в перші три місяці цього року вона знизилася більш ніж на 4% - до 60101 рубля.